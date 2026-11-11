Benjamín Luque Cuenca representará nuevamente a la Argentina en un certamen internacional de modelaje

Con 19 años, el joven oriundo de Exaltación de la Cruz fue elegido por segundo año consecutivo para representar al país en Brasil. Tras consagrarse Mister Teen Argentina en 2025, volverá a participar de la competencia internacional, que se desarrollará del 26 de noviembre al 1 de diciembre.

Benjamín Luque Cuenca, conocido artísticamente como LUQUE CUENCA, continúa dando pasos en el mundo de la moda y los medios de comunicación. Con apenas 19 años, el joven modelo de Exaltación de la Cruz consolida su trayectoria y se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional: representar nuevamente a la Argentina en Brasil.

Su recorrido profesional incluye participaciones en desfiles, producciones fotográficas, pasarelas y distintos espacios de comunicación. En ese camino, tuvo la oportunidad de compartir pasarela con figuras reconocidas del espectáculo, entre ellas Pampita.

Además, su imagen llegó a publicaciones de alcance nacional como las revistas Caras y GENTE, junto con diferentes medios periodísticos y espacios televisivos que reflejaron su crecimiento en el ámbito artístico.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2025, cuando se consagró como Mister Teen Argentina y obtuvo los títulos de Top Model Teen Internacional y Best Model 2025, durante su participación en un certamen realizado en Brasil.

Ahora, su trayectoria suma un nuevo reconocimiento. Por segundo año consecutivo, fue elegido para representar al país y llevar el título de Mister Teen Argentina 2026 en una nueva edición de la competencia internacional.

El certamen tendrá lugar en Brasil entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. Allí, Benjamín buscará representar a la Argentina y continuar proyectando su carrera en el escenario internacional.

Detrás de cada desfile, producción y aparición pública hay un camino de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Desde su localidad natal, el joven modelo continúa construyendo su futuro en el mundo de la moda, sin perder de vista sus raíces y con nuevos objetivos por delante.