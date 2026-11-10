San Agustín celebró el Día de la Tradición con un acto en el parque Idoyaga Molina

La ceremonia reunió a autoridades, instituciones educativas y vecinos de la localidad. Hubo discursos alusivos, referencias al Martín Fierro y representaciones artísticas a cargo de alumnos de los establecimientos educativos.

En la mañana de este martes se desarrolló en el parque “Idoyaga Molina” de San Agustín el acto central conmemorativo del Día de la Tradición, una celebración que convocó a autoridades, representantes de instituciones, integrantes de la comunidad educativa y vecinos de la localidad.

La ceremonia fue presidida por la delegada municipal, Mariángeles Pietrantuono, y la inspectora jefa Distrital de Enseñanza, licenciada Juana Benítez. También participaron los equipos directivos de los establecimientos educativos que estuvieron a cargo de la organización: William Aguirre, de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 “Dr. René Favaloro”; Nubia Ramírez, de la Escuela Primaria Nº 11 “Juan Bautista Alberdi”, y Gabriela Villar, del Jardín de Infantes Nº 918.

El encuentro comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia de las tres instituciones y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, William Aguirre pronunció las palabras alusivas en representación de los establecimientos organizadores, mientras que Pietrantuono compartió una reflexión sobre el significado de la fecha y la importancia de preservar el legado cultural.

El legado del Martín Fierro

Durante su discurso, Aguirre señaló que la tradición no es una expresión detenida en el tiempo, sino una construcción colectiva que se renueva con cada generación.

En ese marco, recuperó uno de los versos más conocidos de la obra de José Hernández: “Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera”, y destacó el valor de los vínculos, la solidaridad y el respeto como pilares de la vida comunitaria.

Asimismo, hizo referencia a la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones locales y al significado especial de esta celebración en el marco de los 150 años de Balcarce como ciudad.

Por su parte, Mariángeles Pietrantuono felicitó a los establecimientos educativos por la organización y remarcó la necesidad de generar espacios para que las nuevas generaciones conozcan, comprendan y hagan propias las costumbres y tradiciones.

La delegada también puso en valor la historia de San Agustín y el aporte de las familias que eligieron la localidad para desarrollar sus proyectos de vida.

Representaciones de la cultura gaucha

La jornada continuó con distintas representaciones protagonizadas por alumnos y alumnas de los establecimientos educativos, entre ellas la recreación de un casamiento gaucho, que permitió recuperar costumbres y expresiones de la cultura campera argentina.

De esta manera, San Agustín compartió una celebración que puso en valor sus raíces, la identidad local y el compromiso de las instituciones educativas con la transmisión de la historia y las tradiciones a las nuevas generaciones.