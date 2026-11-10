La Escuela Municipal de Básquetbol perdió el primer partido de la final ante Kimberley

La categoría Cadetes cayó por 54 a 46 en el gimnasio de Ferroviarios, en el primer encuentro de la definición de la Liga Marplatense. La revancha se disputará el próximo sábado en Mar del Plata.

La categoría Cadetes de la Escuela Municipal de Básquetbol disputó el primer partido de la final de la Liga Marplatense frente a Kimberley de Mar del Plata. El encuentro se desarrolló en el gimnasio del Club Ferroviarios y terminó con victoria del conjunto visitante por 54 a 46.

El partido tuvo un desarrollo intenso, con un constante intercambio de ataques. El equipo balcarceño mostró un buen rendimiento durante la primera mitad, con funcionamiento en sus circuitos ofensivos y una defensa que logró controlar los avances del rival.

Ese trabajo le permitió cerrar el primer tiempo en ventaja por 27 a 25.

Sin embargo, en la segunda parte los jugadores de la Escuela Municipal sintieron el desgaste físico y Kimberley aprovechó para recuperarse, emparejar el desarrollo y pasar al frente en el tercer cuarto.

Finalmente, el conjunto marplatense se quedó con el primer punto de la serie al imponerse por 54 a 46.

La revancha se disputará el próximo sábado en el microestadio de la avenida Independencia, donde los balcarceños buscarán recuperarse y mantener sus posibilidades de quedarse con el título.

Cabe señalar que el equipo, que depende de la Subsecretaría de Deporte, llegó a esta instancia decisiva luego de completar una destacada campaña en el certamen.