Rematarán implementos agrícolas, vehículos, herramientas y antigüedades

El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, se llevará a cabo un importante remate de distintos elementos y artículos, con una amplia variedad de implementos agrícolas, herramientas, vehículos, antigüedades y otros bienes.

La subasta estará a cargo de Cid Propiedades y tendrá lugar en la intersección de avenida Italia (107) y calle 52.

Entre los elementos que saldrán a remate se destacan una radio vitrola y un fonógrafo, además de herramientas de mano, llaves bhaco de distintas medidas y masas agrícolas nuevas.

También habrá una importante cantidad de maquinaria e implementos agrícolas, entre ellos dos disqueadoras, rastras, rolos, silos, cajas autovolcantes de camión, dos tinglados completos, cabinas para tractor, maicero, girasolero, palas, cricket, carro de combustible, carritos para agua, rastrillos, tranqueras y palos.

En cuanto a vehículos y accesorios, se rematarán un camión Ford y dos Chevrolet, jaulas antivuelco para Toyota, Amarok y Ranger, estribos para Toyota y Ranger, un carretón para rollos y pinches para rollos.

La oferta se completará con una caja fuerte de grandes dimensiones, muebles y ventanas, entre otros artículos.

Los interesados en obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al 2266-489840.