Convocan a una audiencia pública en Diputados en apoyo a la investigadora del INTA Virginia Aparicio

El próximo viernes 13 de noviembre, a las 16, se realizará una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicado en avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en apoyo a la investigadora del INTA-CONICET Virginia Aparicio.

La convocatoria es impulsada por diputados y diputadas nacionales y tiene como objetivo expresar el rechazo a la resolución del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dispuso la exoneración de Aparicio.

Bajo la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio”, los organizadores plantean que la investigadora es víctima de una persecución política y sostienen que la medida busca sancionarla por su trabajo científico.

En ese sentido, la convocatoria hace referencia al Proyecto SPRINT, en el que participó Aparicio, y plantea la necesidad de defender el derecho a investigar y garantizar la libertad de producción y difusión del conocimiento científico.

Cómo participar

Quienes deseen asistir de manera presencial deberán inscribirse previamente a través de un formulario habilitado por los organizadores.

El plazo para completar la inscripción vence el miércoles 11 de noviembre a las 12.

El formulario se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Inscripción para participar de la audiencia pública

La actividad se desarrollará el viernes 13 de noviembre, a las 16, en avenida Rivadavia 1841, CABA.