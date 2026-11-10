Petruccelli propone distribuir entre los clubes de fútbol los $14 millones previstos para el paredón del estadio

El concejal de Potencia Buenos Aires, Gabriel Petruccelli, presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de distribuir entre los clubes de la Liga Balcarceña de Fútbol los $14 millones que estaban previstos para la construcción del paredón perimetral del Estadio Municipal “General Balcarce”.

La iniciativa surge luego de que se confirmara que los trabajos serán realizados por personal municipal y no mediante la contratación de una empresa privada, como se había contemplado inicialmente. La modificación fue comunicada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, ingeniero Gustavo Torres, durante su visita al Concejo Deliberante.

Ante este cambio en la modalidad de ejecución, Petruccelli considera que corresponde analizar la posibilidad de redireccionar los recursos económicos previstos para la contratación privada y destinarlos al acompañamiento de las instituciones deportivas locales.

El rol social de los clubes

En los fundamentos del proyecto, el edil destaca la función que cumplen los clubes de fútbol en la comunidad, no solamente desde el aspecto deportivo, sino también como espacios de contención, inclusión e integración social para niños, adolescentes y jóvenes.

Asimismo, señala que las instituciones deben afrontar importantes gastos vinculados con el mantenimiento, la infraestructura, los servicios, el equipamiento, los traslados y la organización de actividades, lo que representa un esfuerzo económico significativo en el contexto actual.

En ese sentido, la propuesta plantea que, en caso de resultar presupuestaria y administrativamente viable, se establezca un mecanismo de distribución equitativa de los fondos entre los clubes que integran la Liga Balcarceña de Fútbol.

El esquema debería contemplar las necesidades particulares de cada institución y su situación económica.

De esta manera, Petruccelli busca que los $14 millones originalmente previstos para la contratación de una empresa privada puedan destinarse al fortalecimiento de los clubes locales, reconociendo el trabajo deportivo y social que desarrollan en Balcarce.