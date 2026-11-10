Santiago Lantella volverá a competir en el Turismo Pista en el Gran Premio Coronación

Santiago Lantella volverá a las competencias nacionales en el Gran Premio Coronación del Turismo Pista. El piloto balcarceño será una de las incorporaciones de la Clase Uno para la última fecha de la temporada 2026, prevista para el próximo 22 de noviembre en el autódromo de Rafaela.

Después de permanecer inactivo durante gran parte del año, Lantella tendrá así una nueva oportunidad de regresar a la actividad. Su última participación había sido como invitado de Agustín de la Vega en la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos, disputada en San Nicolás.

Tras finalizar el campeonato 2025, el campeón 2024 de la Clase Dos había decidido realizar una pausa deportiva y concentrarse en el trabajo dentro del equipo familiar, el Jack Competición.

Sin embargo, surgió una propuesta del MDS Racing para competir con uno de los Fiat Uno de la estructura con sede en Lobería. La motorización estará a cargo de su hermano Carlos.

«Se dio de imprevisto tras una charla que tuvo Daniel Santamaría, el dueño del equipo del MDS Racing, con un amigo mío. Ahí surgió la posibilidad, ya que ellos contaban con el auto y era positivo para todos si estaba presente en la última fecha en Rafaela. La premisa es pasar un buen fin de semana, ya que tenemos también muy buena relación con ellos. Vamos a utilizar nuestra motorización con el Fiat Uno de ellos», explicó Lantella.

En cuanto a las expectativas para el compromiso, el piloto señaló que ambas estructuras trabajan para completar los preparativos y llegar en las mejores condiciones a la competencia.

«Las expectativas son las de cuidar el auto, más allá de todo, por el desafío que presenta el circuito, hacer una buena carrera y disfrutar de volver a estar a nivel nacional aunque sea esta fecha», expresó.

Finalmente, Lantella agradeció al MDS Racing, al Jack Competición y a todas las personas que hicieron posible su regreso para el cierre del campeonato.

De esta manera, el balcarceño volverá a tener presencia en una categoría nacional, esta vez en la divisional menor del Turismo Pista, en una presentación especial que marcará su regreso a la actividad después de un año sin competir regularmente.