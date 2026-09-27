Boccanera y Baigorria hicieron historia en el regreso del Turismo Special de la Costa al Fangio

En conjunto con la TC Pick Up, el Turismo Special de la Costa disputó la quinta fecha de su calendario en el marco del regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Con 18 autos en pista y sobre el trazado mayor del escenario de la sierra La Barrosa, Bruno Boccanera y Kevin Baigorria quedaron en la historia como los ganadores de las dos competencias que marcaron el retorno del zonal balcarceño al Fangio.

Victoria para Boccanera con el Ford del CNO Racing

En la primera competencia, Bruno Boccanera volvió a demostrar el potencial mostrado durante la jornada del sábado y rápidamente tomó el control de la carrera con el Ford del CNO Racing.

Durante el cierre de la primera vuelta se produjo un incidente a la altura de la chicana. Los autos de Carlos Climente y Ariel Ianni se rozaron, provocando que Climente perdiera la estabilidad. En la inercia, su vehículo impactó contra la Dodge de Darío Rapari y rozó además al Chevrolet de Pablo Buduba.

La situación motivó el ingreso del auto de seguridad y los abandonos de Rapari y Climente.

Tras el relanzamiento, Boccanera volvió a afianzarse en la punta, mientras Martín Calamante comenzó a perseguir a Ariel Durán por el segundo lugar. Durante cuatro vueltas ambos protagonizaron una intensa disputa hasta que los Chevrolet se rozaron en el tránsito de la curva dos y terminaron retrasándose.

De esta manera, Nahuel Morón heredó la segunda posición y Boccanera comenzó a encaminarse hacia la victoria.

Finalmente, el piloto del CNO Racing se quedó con el triunfo, seguido por Morón, mientras que Kevin Walter completó el podio luego de haber largado desde la quinta colocación.

Triunfo de Baigorria entre los invitados

La segunda competencia, correspondiente a los pilotos invitados, tuvo como principal protagonista a Kevin Baigorria.

El piloto tomó el liderazgo luego de un incidente protagonizado por Nahuel Morón y Ariel Durán y, desde ese momento, logró sostener la primera posición hasta la bandera a cuadros.

Pablo Buduba terminó en el segundo lugar, mientras que Martín Calamante completó el podio. Agustín Gusmeroli y Carlos Climente finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

Más allá del triunfo, la competencia también dejó una consecuencia importante para el campeonato. De manera extraoficial, Esteban Dimuro se adjudicó por segunda vez la Fase Regular del Turismo Special de la Costa y comenzará la Copa de Oro con 40 puntos.

Nahuel Morón iniciará la definición con 17 unidades, mientras que Ariel Durán lo hará con 14.

El TSC vuelve a Balcarce en octubre

La próxima fecha del Turismo Special de la Costa se disputará el fin de semana del 11 de octubre, nuevamente en Balcarce.

En esta oportunidad, la categoría utilizará el circuito Juan Manuel Bordeu y compartirá escenario con las categorías que integran el Zonal del Atlántico.