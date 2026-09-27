Ganó Palazzo en la TC Pick Up. Ciantini había sido segundo pero fue recargado por un toque a Mangoni

En una jornada histórica, con el autódromo Juan Manuel Fangio colmado de público, las TC Pick Up disputaron su octava fecha del campeonato en Balcarce. Hernán Palazzo se quedó con una final vibrante con la Toyota Hilux del EZEB Team, después de protagonizar un espectacular mano a mano con el local Diego Ciantini.

La carrera tuvo distintos momentos de tensión y emoción. En la largada, Mariano Werner debió defenderse del insistente avance de Otto Fritzler, aunque finalmente logró mantenerse al frente. En la primera curva, Agustín Canapino y Diego Azar se tocaron y la camioneta del campeón sufrió importantes daños en la parte delantera. El “Titán” ingresó a boxes para intentar reparar el vehículo, aunque no pudo recuperar el ritmo y completó la competencia.

Werner, que había largado desde la pole con la Foton, parecía encaminarse hacia una nueva victoria. Sin embargo, después del segundo relanzamiento, Palazzo ejecutó una precisa maniobra por el sector interno, mientras Fritzler avanzaba por afuera. Ambos lograron superar al entrerriano y Diego Ciantini aprovechó la situación para avanzar hasta el tercer lugar.

Posteriormente, Ciantini recibió un recargo por un sobrepaso indebido, mientras que Werner comenzó a padecer problemas en la transmisión de su camioneta y terminó abandonando cuando marchaba cuarto.

Palazzo y Ciantini, un duelo para el recuerdo

A partir de ese momento comenzó el gran espectáculo de la jornada.

Palazzo y Diego Ciantini protagonizaron durante dos vueltas un extraordinario intercambio de posiciones. Curva a curva, ambos buscaron el límite y llegaron a alternarse en el liderazgo.

Por momentos, el piloto local logró tomar la punta ante el público que colmó el Fangio, pero Palazzo volvió a recuperar el liderazgo con la Toyota Hilux número 119. El piloto de Pinamar había mostrado un gran rendimiento durante todo el fin de semana y finalmente logró sostenerse al frente hasta la bandera a cuadros.

La victoria desató el festejo de todo el equipo EZEB Team y de Palazzo, quien destacó el trabajo realizado durante toda la temporada.

“Estoy muy emocionado. Poco se ve lo mucho que trabajamos, así que agradecido al equipo; ellos hicieron posible que esto se dé. Le pedí a Dios que no me deje tirado, quería ganar acá y con estos rivales, fue una grandísima carrera”, expresó el ganador.

Otto Fritzler terminó segundo con la Ford Ranger del Maquin Parts Racing, a 1s790 de Palazzo, mientras que Lucas Valle completó el podio.

Más atrás finalizaron Omar Martínez, Diego Ciantini, Thomas Ricciardi, Agustín Canapino, José Ciantini, Gastón Mazzacane y Diego De Carlo.

Fritzler, nuevo líder de la Copa de Oro

La octava fecha también produjo modificaciones importantes en la Copa de Oro Shell V-Power.

Con su segundo puesto, Otto Fritzler pasó a liderar la definición con 50 puntos. Agustín Canapino y Hernán Palazzo aparecen detrás, ambos con 43,5 unidades.

Mariano Werner, en tanto, no sumó puntos tras ser excluido y quedó con 31.

Las TC Pick Up tuvieron así una jornada inolvidable en el Juan Manuel Fangio, con una multitud que acompañó el regreso de la categoría al histórico escenario balcarceño y disfrutó de una de las finales más atractivas de la temporada.