Un motociclista resultó gravemente herido en choque

Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche de este sábado en la intersección de avenida Del Valle y calle Maipú, donde una motocicleta de alta cilindrada impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el motociclista circulaba por la avenida cuando, luego de pasar por un lomo de burro, perdió el control del rodado y terminó impactando violentamente contra una Ford Ranger estacionada sobre la arteria.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió un importante golpe en la cabeza y una fractura en una de sus piernas, por lo que debió recibir asistencia en el lugar.

Hasta el sector se trasladó una ambulancia de Bomberos Voluntarios para asistir al motociclista, mientras que personal de Tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.