El Club Sportivo Trabajo incorporó moderno equipamiento para el mantenimiento de sus canchas de tenis

El Club Sportivo Trabajo dio un importante paso en la modernización de su infraestructura deportiva con la adquisición de nuevo equipamiento destinado al mantenimiento de las canchas de tenis, una inversión que permitirá optimizar el trabajo diario y mejorar las condiciones de juego.

La puesta en marcha de la maquinaria se realizó en la cancha 1 del predio aurinegro, con la presencia de integrantes de la comisión directiva encabezados por el presidente Javier Murias, miembros de la subcomisión de tenis y personal que desempeña tareas en el campo de deportes.

Los nuevos elementos incorporados son la “Pumita” y el “Rolo Autovibrante”, herramientas de última generación utilizadas en distintos clubes y certámenes del país. En la región, por ejemplo, este tipo de equipamiento también se encuentra en el Club Náutico de Mar del Plata, mientras que en Córdoba —provincia de origen de la maquinaria— es empleado en diferentes instituciones y en el ATP que se desarrolla allí.

Desde la entidad destacaron que se trata de una importante inversión orientada a continuar mejorando la calidad de las instalaciones y brindar mejores condiciones tanto para la práctica recreativa como competitiva del tenis.

Tecnología aplicada al mantenimiento

La “Pumita” es la primera máquina totalmente argentina diseñada para la regeneración de canchas de polvo de ladrillo. Inspirada en el funcionamiento de una fresadora de pavimento, permite pulverizar la capa superficial y la subcapa de las canchas, una tarea que históricamente se realizaba de manera manual y demandaba una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo.

El equipo posibilita trabajar hasta una profundidad de 30 milímetros, desgranando de manera fina el manto superficial y el submanto. Además, permite efectuar el mantenimiento integral de una cancha completa en aproximadamente 75 minutos, con o sin agregado de polvo de ladrillo, y con la frecuencia que cada superficie requiera.

Por su parte, el “Rolo Autovibrante” consiste en un rolo apisonador de cuatro ejes con sistema vibratorio impulsado por un motor Honda de 5.5 HP. Entre sus ventajas se destacan la reducción del esfuerzo del operador y una mayor capacidad de compactación gracias a su diseño de cuatro ejes, que brinda una superficie de trabajo superior a la de los rodillos tradicionales de un solo eje.

Otra de sus características distintivas es la reversibilidad, que evita realizar maniobras de giro al finalizar cada pasada, agilizando así las tareas de mantenimiento sobre las canchas.

Con esta incorporación, Sportivo Trabajo continúa apostando al crecimiento de su infraestructura deportiva y al fortalecimiento de una de las disciplinas con mayor actividad dentro de la institución.