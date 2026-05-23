El móvil de castraciones estará en «Veteranos de Malvinas»

Desde este martes el quirófano móvil estará funcionando en adyacencias de la sociedad de fomento “Veteranos de Malvinas”, ubicada en calle 38 Nº 403 esquina 9.

Se realizarán castraciones gratuitas de perros y gatos, con atención por orden de llegada, en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer el cuidado y la salud animal en el distrito.

El área recuerda a la comunidad que la esterilización constituye una práctica segura, gratuita y de gran importancia para mejorar la calidad de vida de las mascotas.