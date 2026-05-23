El Anfiteatro “Saverio Bonazza” cumple 66 años: historia, música e identidad de Balcarce

Durante más de seis décadas, entre las sierras, la piedra y el aire fresco que caracteriza a Balcarce, existe un lugar que supo convertirse en mucho más que un escenario. Allí donde miles de voces se unieron en canciones, aplausos y emociones compartidas, comenzó a escribirse una de las páginas culturales más importantes de la historia local.

El Anfiteatro “Saverio Bonazza”, que celebra 66 años de vida, continúa siendo un símbolo de identidad, memoria y pertenencia para generaciones enteras de balcarceños.

Su nacimiento marcó un antes y un después para la ciudad. En tiempos en que Balcarce comenzaba a proyectarse como destino turístico y cultural dentro de la provincia y del país, el anfiteatro surgió como una obra profundamente ligada al paisaje serrano y a la necesidad de contar con un espacio capaz de reunir arte, música y comunidad.

Rodeado de piedra y naturaleza, el lugar fue creciendo hasta transformarse en uno de los escenarios más emblemáticos de la región y del país. Su estructura, integrada al entorno natural, le otorgó desde el inicio una identidad única que con el paso de los años se consolidó como patrimonio emocional y cultural de la comunidad.

La época dorada del Festival del Canto Argentino

El anfiteatro vivió su período de mayor esplendor entre 1968 y 1978, cuando Balcarce fue sede del inolvidable Festival del Canto Argentino. Aquellos veranos quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de la ciudad.

Durante las noches de enero, miles de personas llegaban desde distintos puntos del país para participar de un encuentro que posicionó a Balcarce dentro del circuito de los grandes festivales nacionales, compartiendo relevancia con eventos históricos de la música popular argentina.

El festival no solo representó un acontecimiento artístico de enorme magnitud, sino también un fenómeno social y cultural que transformó la vida cotidiana de la ciudad. Hoteles completos, familias recorriendo las calles, peñas improvisadas y encuentros espontáneos entre músicos formaban parte de un clima donde la cultura popular encontraba una expresión auténtica y multitudinaria.

Balcarce respiraba música, tradición y encuentro.

Voces inolvidables

Sobre el escenario pasaron artistas que hoy integran la historia grande de la canción nacional. Figuras emblemáticas como Sandro, Horacio Guarany, Los Chalchaleros, Astor Piazzolla y Mercedes Sosa dejaron su huella en noches que todavía son evocadas con emoción por quienes tuvieron la oportunidad de vivirlas.

Sus voces resonaron entre las sierras y quedaron asociadas para siempre a la identidad cultural balcarceña.

Sin embargo, más allá de los nombres ilustres, el verdadero valor del anfiteatro fue haberse convertido en un punto de encuentro para todo un pueblo. Cada presentación, cada aplauso y cada canción construyeron recuerdos imborrables que aún permanecen vivos en fotografías, programas, entradas y anécdotas conservadas por muchas familias de la ciudad.

Un legado que permanece

El paso del tiempo modificó escenarios y costumbres, pero no logró apagar el significado emocional que el lugar mantiene para la comunidad. El escenario “Roberto Cambaré”, integrado al histórico anfiteatro, continúa representando ese legado cultural que atraviesa generaciones y permanece vigente en la memoria colectiva.

A 66 años de su creación, el Anfiteatro “Saverio Bonazza” sigue siendo mucho más que una estructura de piedra. Es un símbolo de la historia cultural de Balcarce, un espacio donde todavía parecen resonar las voces del pasado y donde la emoción de aquellas noches inolvidables permanece intacta.

Porque hay lugares que no envejecen: se transforman en parte de la identidad de un pueblo.

Y en Balcarce, entre las sierras y el eco de las canciones eternas, la historia todavía sigue cantando.