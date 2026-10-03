Bomberos balcarceños compartieron su experiencia tras intervenir en el terremoto de Venezuela

En la tarde de este sábado, y con la organización del Rotary Club Balcarce Cerrito, se desarrolló un encuentro junto a los integrantes de la Brigada PUMA USAR ARG-13, unidad especializada en búsqueda y rescate urbano que intervino en las tareas de asistencia tras el terremoto que afectó a Venezuela.

La actividad permitió conocer de primera mano la experiencia de los ocho bomberos balcarceños que formaron parte de la misión y que trabajaron durante varios días junto a equipos nacionales e internacionales en las zonas más afectadas por la tragedia.

La delegación estuvo integrada por Fernando Alessio, comandante general de la misión; Federico Mancini, subcomandante; Sebastián López y Nicolás Cucci, oficiales auxiliares de escuadra; Gonzalo Castrillo, Federico Cattaneo y Santiago Vivas, ayudantes mayores; y Lautaro Vignate, subayudante.

El 24 de junio se desató la tragedia y, pocos días después, los bomberos balcarceños fueron convocados para intervenir en el lugar. La misión implicó desplegar los conocimientos y la preparación adquirida durante años para actuar en escenarios de extrema complejidad.

Durante el encuentro, Alessio resumió parte del desafío que implica estar preparados para este tipo de situaciones: “Nos preparamos para este tipo de tragedias, aunque no queremos que ocurran”.

La frase refleja una de las principales particularidades de este tipo de misiones: la preparación permanente frente a escenarios que, en la práctica, exponen a los brigadistas a situaciones de enorme impacto.

“Como experiencia es muy importante para todos los brigadistas, ya que si bien nos preparamos para estar al servicio de la comunidad, cuando ocurren estas cosas uno no puede magnificar todo lo que se pone en juego, desde la vida propia hasta la de los demás”, explicó Alessio.

La Brigada PUMA USAR ARG-13 trabajó junto a equipos de diferentes procedencias en las zonas afectadas, desarrollando tareas de búsqueda y rescate urbano. Para los representantes locales, la experiencia significó no solo poner en práctica su preparación técnica, sino también afrontar de manera directa la dimensión humana de una tragedia de estas características.

El encuentro organizado por el Rotary Club Balcarce Cerrito permitió así acercar a la comunidad el testimonio de quienes estuvieron en el lugar de los hechos y poner en valor la tarea que desarrollan los bomberos especializados en emergencias de gran magnitud.