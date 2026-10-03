Se postergó en su totalidad la fecha del fútbol local

La Liga Balcarceña de Fútbol decidió suspender en su totalidad la fecha prevista para este fin de semana, debido a las condiciones en las que se encuentran los distintos escenarios deportivos luego del agua caída durante las últimas horas.

A través de un breve comunicado, la entidad informó que se realizó un recorrido por las canchas y se pudo constatar que, debido al estado del terreno de juego y los accesos, resulta imposible disputar los encuentros programados.

Según se explicó, las canchas no lograron secarse y, teniendo en cuenta la humedad registrada durante la noche, tampoco estarán en condiciones para recibir actividad futbolística. A esto se suman algunos accesos que presentan serias dificultades para el ingreso.

Desde la Liga consideraron además que disputar algunos partidos no tendría sentido, ya que aquellos encuentros que debieran suspenderse igualmente tendrían que completarse el próximo fin de semana.

Por este motivo, se resolvió postergar toda la fecha con anticipación, evitando que jugadores, cuerpos técnicos y clubes queden a la espera de una eventual suspensión durante la jornada de mañana.

La nueva programación de los partidos será comunicada oportunamente por la Liga Balcarceña de Fútbol.