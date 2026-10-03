Leonel Chiarella visitó Balcarce y se reunió con Esteban Reino y dirigentes radicales

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, visitó Balcarce y mantuvo un encuentro con el intendente Esteban Reino, funcionarios municipales y militantes del radicalismo local.

La reunión se desarrolló en el Comité local de la UCR, donde los dirigentes intercambiaron opiniones sobre la actualidad política y los principales desafíos que atraviesa el país. El encuentro también tuvo como eje el presente del partido y la necesidad de profundizar el trabajo territorial.

Chiarella asumió la presidencia de la UCR Nacional el 12 de diciembre de 2025, luego de ser elegido como sucesor de Martín Lousteau. Con 36 años, se convirtió en el presidente más joven en los 135 años de historia del radicalismo.

El dirigente santafesino, que además es intendente de Venado Tuerto, llegó a la conducción partidaria con un mensaje centrado en la renovación, el diálogo y la presencia territorial. En su discurso de asunción había convocado a los radicales a recorrer el país y fortalecer el vínculo con los vecinos.

Una agenda centrada en el territorio

Durante su paso por Balcarce, Chiarella compartió con Reino y los dirigentes locales una mirada sobre los desafíos que enfrenta actualmente el radicalismo y sobre el rol que el partido pretende desempeñar en el escenario nacional.

En el Comité local reafirmaron la importancia de fortalecer un radicalismo con presencia en el territorio y cerca de la gente, con dirigentes que mantengan un contacto directo con las comunidades.

La recorrida se inscribe en una agenda que Chiarella viene desarrollando desde su llegada a la conducción nacional. En febrero, durante un encuentro que reunió a intendentes, concejales y funcionarios radicales de distintos puntos del país, el titular de la UCR había puesto el foco en la gestión municipal y en la cercanía con los vecinos.

La presencia del dirigente en Balcarce se produjo además pocos días después de su participación en el 62° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, donde planteó la necesidad de construir acuerdos de largo plazo en materia de educación, infraestructura y desarrollo productivo.

Así, el encuentro con Reino y el radicalismo local se sumó a la agenda territorial que la conducción nacional de la UCR viene impulsando durante este año, con el objetivo de mantener el contacto con los distintos distritos y fortalecer la estructura partidaria en todo el país.