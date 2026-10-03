Otra vez Frutimar: rompieron un vidrio y se llevaron dinero y una caja registradora

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el comercio ubicado en avenida Del Valle y calle 6. El delincuente ingresó tras romper un vidrio con una piedra y escapó con dinero en efectivo, una caja registradora y dos celulares. Es el segundo robo registrado en el lugar en menos de tres meses.

Un nuevo hecho delictivo se registró durante la madrugada de este sábado en una sucursal del supermercado Frutimar, perteneciente a la familia Gabilán, ubicada en avenida Del Valle y calle 6.

Según se pudo conocer, alrededor de las 4:43, un sujeto con el rostro cubierto llegó hasta el comercio y rompió con una piedra uno de los vidrios del local, correspondiente al sector de fiambrería. De esta manera, logró ingresar al interior del establecimiento.

Una vez dentro, el delincuente se dirigió directamente hacia el sector de cajas. Allí sustrajo una caja registradora, dinero en efectivo y otra suma que se encontraba guardada en uno de los cajones y estaba destinada al pago a proveedores. Además, se apoderó de dos teléfonos celulares.

La alarma del comercio se activó automáticamente tras el ingreso, aunque el sujeto logró escapar rápidamente por el mismo lugar por el que había entrado.

La secuencia quedó registrada

Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del supermercado. Las imágenes serán analizadas por los investigadores y podrían resultar clave para intentar establecer la identidad del responsable.

La denuncia ya fue radicada en la Estación de Policía Comunal, donde se inició la investigación correspondiente.

El objetivo ahora es identificar al autor del robo y avanzar en su localización.

Es el segundo robo en el lugar

La sucursal ya había sido escenario de un hecho de similares características. El pasado 11 de julio, el comercio había sido blanco de otro robo.

De esta manera, el nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad del establecimiento y será materia de investigación por parte de las autoridades policiales.