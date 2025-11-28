Bomberos de Balcarce en Costa Esmeralda: rescataron a un hombre sin vida

Un operario murió este jueves por la noche tras el derrumbe de una pileta en construcción en el barrio privado Costa Esmeralda, en el Partido de la Costa. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30.

Fernando Alessio, director provincial de Capacitación Bonaerense, informó en diálogo con Radio 100.9 que trabajaron junto a bomberos de Mar de Ajó, Pinamar y Madariaga en una estructura que había colapsado. Al llegar constataron que se trataba de una pileta flotante cuya estructura de sostén se había derrumbado. En el lugar había 11 operarios: dos resultaron con contusiones y uno quedó atrapado en el material fresco y murió.

Alessio explicó que el operativo presentó particularidades debido a que el material se encontraba fresco, lo que exigió la aplicación de distintos protocolos para intentar rescatar al trabajador atrapado. Cuando lograron acceder al sector, el operario ya estaba sin vida. Los otros dos trabajadores fueron asistidos por golpes y contusiones.

Se estableció que al momento del derrumbe ocho operarios se encontraban en la parte superior de la construcción y el resto en la parte inferior.

La Brigada USER PUMA ARG. 13, integrada por cuatro miembros, arribó al lugar a las 2 de la madrugada de este viernes. Las tareas concluyeron a las 5:30, con el saldo de una persona fallecida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...