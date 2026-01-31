Bomberos debieron concurrir nuevamente a La Barrosa por un incendio al pie de la ladera. Vecinos dicen que es intencional

Pese a las reiteradas advertencias de no generar fuego en esta época del año debido a la sequía y al alto riesgo de propagación, en la tarde de este sábado, poco después de las 18:10, se registró un nuevo incendio al pie de la ladera de la sierra La Barrosa. El foco ígneo se originó puntualmente en un campo perteneciente a la familia Echeverría.

A raíz del avance de las llamas hacia la parte alta de la sierra, fue necesaria la intervención de más de cinco dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar mayores daños.

Cabe destacar que en los últimos cuatro días los servidores públicos ya habían estado abocados a tareas en el mismo sector, debido a la quema de ramas y troncos. En esta ocasión, vecinos del lugar aseguran que la situación se repitió bajo las mismas circunstancias.

Ante la gran demanda de agua durante el operativo, fueron los propios vecinos quienes ofrecieron a los Bomberos la posibilidad de recargar en piletas y tanques australianos ubicados en la zona.

Asimismo, algunos propietarios del barrio La Movediza manifestaron a Puntonueve Noticias su preocupación por la reiteración de estos hechos, señalando que no se trata de un episodio aislado. Según indicaron, los dueños del campo habrían realizado un desmonte en el lugar, donde se proyecta la construcción de un barrio. En ese sentido, los lugareños sostienen que los incendios serían totalmente intencionales.