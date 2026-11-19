En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Comisión de Mujer, Género y Diversidad del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce invita a participar de la charla “Violencia de género, su incidencia en el derecho al cuidado y alimentos”.

El encuentro se desarrollará el 24 de noviembre, a partir de las 18, en el recinto del cuerpo legislativo local, y estará a cargo de la doctora María Guadalupe Juárez.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, intercambio y reflexión sobre el impacto de la violencia de género en el ejercicio del derecho al cuidado y a los alimentos, promoviendo la visibilización de estas problemáticas y la protección de derechos.

Desde la Comisión destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que buscan contribuir a la prevención de las violencias y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de compartir una jornada de información y concientización en torno a una problemática que requiere el compromiso y la participación de distintos sectores de la sociedad.