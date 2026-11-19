La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó que el próximo lunes 23 de noviembre no se prestarán los servicios de higiene urbana en el distrito, debido al feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

La medida alcanzará tanto a la recolección domiciliaria de residuos como a las tareas de barrido de calles, en sus modalidades manual y mecánica.

Ante esta situación, desde el área municipal solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar depositar residuos en la vía pública durante esa jornada y aguardar hasta que los servicios vuelvan a funcionar con normalidad.

El pedido apunta a contribuir al mantenimiento de la limpieza y el orden en los distintos sectores de la ciudad durante el feriado.

De esta manera, se recomienda tener en cuenta la modificación del cronograma habitual para evitar la acumulación de residuos en la vía pública.