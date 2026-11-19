SUTEBA Balcarce propuso la creación de una Escuela de Educación Secundaria Agraria de gestión estatal para el distrito, con el objetivo de ampliar la oferta educativa pública y generar nuevas oportunidades de acceso a la formación técnico-profesional vinculada con el sector agropecuario.

La iniciativa fue presentada durante la reunión de Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) realizada este miércoles, cuyo orden del día contemplaba el diseño de la oferta educativa para 2027. En representación del gremio participaron Gerardo Mancuso, secretario general, y María Zubiría, secretaria adjunta, quienes expusieron los fundamentos del proyecto.

Según se informó, la propuesta fue votada por unanimidad por la totalidad de los integrantes de la UEGD. También estuvieron presentes el inspector de Educación Agraria y el inspector jefe regional, Emanuel Mendiburu.

Desde SUTEBA señalaron que la creación de una institución de estas características permitiría ampliar el derecho a la educación, diversificar las propuestas públicas y ofrecer una alternativa de formación técnica relacionada con las necesidades productivas, sociales y ambientales del territorio.

En los fundamentos del proyecto, el gremio destacó la trayectoria agropecuaria de Balcarce y la importancia de su estructura productiva, en la que conviven diferentes modelos de producción. En ese sentido, consideró necesario generar espacios educativos que permitan comprender las transformaciones del sector, analizar sus consecuencias sociales y ambientales y formar técnicos preparados para los desafíos actuales y futuros de la actividad.

La propuesta contempla, además, una formación con perspectiva de derechos, incorporando de manera transversal contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), Educación Ambiental Integral y Derechos Humanos.

Otro de los aspectos señalados es la necesidad de pensar una distribución más equilibrada de la matrícula escolar del distrito, evitando la superpoblación de algunas instituciones y ampliando las posibilidades de acceso a la educación agraria sin generar una relación de competencia con las escuelas que ya funcionan.

Los principales objetivos del proyecto

Entre los objetivos específicos planteados se encuentran ampliar la oferta pública de educación secundaria agraria, contribuir a una distribución más equitativa de la matrícula y recuperar y poner en valor infraestructura educativa provincial.

Asimismo, se propone desarrollar una currícula acorde con la normativa vigente, particularmente la Resolución N.º 5654/24 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, contemplando temáticas como las transformaciones productivas, los cambios en el empleo agrario, la soberanía tecnológica, la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo rural.

La formación también buscaría incorporar contenidos relacionados con agroecología, biotecnología, innovación tecnológica aplicada al agro, educación inclusiva y agregado de valor en origen.

El proyecto plantea, además, establecer vínculos de trabajo con instituciones científicas y educativas, organismos públicos, productores y organizaciones comunitarias, así como impulsar iniciativas de investigación, extensión y participación que contribuyan al desarrollo territorial.

Una propuesta abierta al debate

Desde SUTEBA Balcarce explicaron que la iniciativa fue presentada con la intención de abrir el debate y recoger distintas miradas que permitan construir una propuesta superadora.

En ese sentido, desde el espacio gremial destacaron la importancia de generar instancias de análisis colectivo, al considerar que la participación de diferentes sectores y voces puede contribuir al desarrollo de proyectos educativos más completos y acordes con las necesidades del distrito.

Por el momento, la propuesta constituye un planteo para avanzar en el análisis de la posible creación de una nueva institución educativa pública en Balcarce.