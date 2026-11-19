Durante la jornada de este jueves, personal del Obrador Municipal realizó tareas de mejoramiento en distintos sectores del predio, mediante la colocación de polvo de piedra en las zonas que habían resultado afectadas por una obra ejecutada por Aguas de Balcarce.

Además, se llevaron adelante intervenciones en los sectores de desagüe con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua acumulada, teniendo en cuenta las precipitaciones registradas durante los últimos días.

Los trabajos buscan dejar en condiciones la pista para recibir a los participantes de la competencia, que tendrá lugar durante todo el fin de semana en la ciudad.