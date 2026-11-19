La actriz balcarceña Camila Peralta integra el elenco de Gordon, la nueva serie argentina que desde este miércoles se encuentra disponible en Netflix y que tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna.

La producción, compuesta por siete episodios e inspirada en hechos reales, reconstruye la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó vinculado a robos y otros delitos comunes y que posteriormente se involucró en la violencia paraestatal durante la década de 1970.

En esta ficción, Peralta interpreta a una abogada vinculada al sector militar, un personaje que representó uno de los desafíos interpretativos más complejos de su carrera.

La serie está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y cuenta con un elenco integrado también por Matías Recalt, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, entre otros actores.

El proyecto está basado en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista y escritor Marcelo Larraquy. El rodaje se llevó adelante en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche.

Con esta participación, Camila Peralta continúa ampliando su trayectoria artística y suma una nueva producción de alcance internacional. Su recorrido incluye trabajos en teatro, cine y televisión, entre ellos las ficciones Suavecita, Envidiosa y En el barro.

De esta manera, la actriz nacida en Balcarce vuelve a formar parte de una producción de gran proyección, que ya se encuentra disponible completa en la plataforma Netflix.