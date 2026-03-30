Bomberos se capacitaron en Chile en rescate en espacios confinados y técnicas de alta complejidad

Durante los días 13, 14 y 15 de marzo, integrantes de la Asociación Bomberos Voluntarios de Balcarce participaron de una capacitación internacional en la ciudad de Chiguayante, ubicada en la Región del Biobío, en Chile.

El curso, centrado en Operaciones de Rescate en Espacios Confinados y High Lines, se desarrolló bajo los estándares NFPA 1006 y 2500, normas internacionales que regulan la formación y procedimientos en este tipo de intervenciones de alto riesgo.

La instrucción estuvo a cargo de la empresa Restech Chile y reunió a bomberos de distintas localidades, entre ellas Villa Gesell, Mar de Ajó y Villa Ballester, además de participantes locales del país anfitrión.

A lo largo de las jornadas, los asistentes trabajaron con equipos y herramientas de última generación, abordando contenidos clave como el reconocimiento y monitoreo de atmósferas en espacios confinados, la implementación de líneas de aire a distancia, el empaquetamiento de víctimas, técnicas específicas de rescate en espacios confinados y maniobras mediante líneas altas.

En representación de la institución participaron el sub ayudante Lautaro Vignatte, el sub ayudante Lucas Fourtic y el bombero Rodrigo Martínez, quienes sumaron conocimientos y experiencia en un área fundamental para la respuesta ante emergencias complejas.

Este tipo de capacitaciones refuerza la formación profesional del personal y permite incorporar nuevas herramientas para optimizar la labor diaria al servicio de la comunidad.