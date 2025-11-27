Bomberos Voluntarios incorporaron nuevo equipo para rescates en masas de cereal

La Asociación de Bomberos Voluntarios presentó un equipo destinado a intervenciones en masas de cereal, adquirido mediante aportes de la firma Scorziello y Galella y de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea. La herramienta será utilizada en emergencias rurales que requieren maniobras específicas.

El acto se realizó en el cuartel central con la participación del presidente de la institución, Silvio Cattaneo; el subcomandante Federico Mancini; y los integrantes del equipo de rescate con cuerdas, Luis Segura, Nicolás Cucci y Lucas Fourtic. En representación de las empresas que realizaron los aportes estuvieron Marcelo Oviedo, por Scorziello y Galella, y Mario Sotelo, presidente de la Cooperativa de Electricidad, junto a Julián Pinchetti.

Cattaneo señaló que el valor del equipamiento superó ampliamente los 20 millones de pesos estimados inicialmente y mencionó el proceso de actualización que lleva adelante la institución. En ese esquema se sumaron elementos para prácticas de cuerdas y materiales adquiridos tras el curso internacional dictado por instructores chilenos semanas atrás.

El presidente también recordó la intervención realizada en la planta de silos de San Agustín, ocurrida poco más de un mes atrás, donde se logró rescatar con vida a un operario atrapado en cereal. Indicó que ese hecho impulsó la búsqueda de un dispositivo específico para este tipo de emergencias, dado que en los últimos tres años se registraron entre tres y cuatro situaciones similares.