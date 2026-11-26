La iniciativa busca reunir el dinero necesario a través de la venta de números, cuyo valor es de $6.000 cada uno. También se ofrece una promoción de dos números por $10.000.

La rifa contará con cuatro premios: un lechón y chorizos para el primer premio; tres docenas de empanadas, un arrollado de pollo y dos Coca-Cola para el segundo; un postre de “Como antes” para el tercero; y un parlante para el cuarto.

El sorteo se realizará el miércoles 23 de diciembre de 2026, a través de la Lotería Nacional Nocturna.

Quienes deseen colaborar y adquirir números podrán comunicarse al 2266-445521, teléfono de Yanina, hija de Marcelo.

La propuesta busca sumar la colaboración de la comunidad para acompañar a Marcelo en este momento y contribuir a los gastos que demanda su operación.