Las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo a la desregulación de los colegios profesionales impulsada por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El posicionamiento fue expresado este jueves en Mar del Plata, durante el Congreso Inmobiliario 2026, que se desarrolla en el Centro Cultural del Paseo Aldrey y reúne a alrededor de 600 profesionales de distintos puntos de la provincia.

El vicepresidente de la entidad bonaerense, Alfredo Lavalle, cuestionó la iniciativa oficial y sostuvo: “Nosotros vamos a defender a ultranza nuestra profesión, porque desregular significa descontrolar”.

En ese sentido, remarcó el rol de los profesionales inmobiliarios en las operaciones y señaló: “El profesional inmobiliario es un actor fundamental. Su trabajo consiste en acercar a las partes en la concreción de un objetivo que es el hogar, el techo, los ahorros de toda la vida. Y eso no puede quedar en las manos de improvisados, de gente sin control, de especuladores, de gente que en lugar de vocación viene a hacer caja”.

Lavalle adelantó además que el Colegio recurrirá a las herramientas legislativas y judiciales para sostener su postura. “Con todas sus armas legislativas y judiciales, va a reafirmar esa posición que le corresponde por ley y por ética”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, Luis Colao, consideró que el objetivo del Gobierno nacional es “desprofesionalizar la actividad” y cuestionó los intereses que, según planteó, se encuentran detrás de la propuesta.

“Es como el viejo tango Cambalache, que decía: ‘Todo es lo mismo, nada es mejor’. Bueno, el Gobierno tiene esa idea supina, pero no lo van a lograr”, expresó.

Finalmente, Colao apuntó contra lo que considera otro de los objetivos de la iniciativa y aseguró: “Acá lo que sucede es que otro interés subalterno, que es apropiarse de nuestras cajas de previsión. Para nosotros la lucha es concreta y no vamos a cejar en esto”.

El Congreso Inmobiliario 2026, organizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolla hasta este viernes en Mar del Plata. El encuentro reúne a profesionales del sector para compartir experiencias, debatir sobre la actualidad de la actividad y analizar los desafíos que enfrenta el mercado inmobiliario.