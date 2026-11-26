La Subsecretaría de Cultura y Educación concretó el cierre de distintas propuestas formativas que se desarrollaron durante el año en su sede de avenida Favaloro 785, con la entrega de certificados a los participantes de los talleres de Telar, Macramé y Cuero Crudo.

En esta oportunidad, finalizaron sus actividades los talleres de Telar, a cargo de Raquel Sessarego; Macramé, bajo la responsabilidad de Melina Arnese; y Cuero Crudo, dictado por Pablo Carlón.

La entrega de certificados contó con el acompañamiento de los respectivos profesores, el titular de la dependencia anfitriona, César Gustavo De Gerónimo, y familiares y allegados de los alumnos que formaron parte de las propuestas.

De esta manera, los distintos espacios de formación y aprendizaje que funcionan en el ámbito de Cultura completaron su temporada anual, con el reconocimiento a quienes participaron de las actividades durante el ciclo.