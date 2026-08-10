Bronce para Shalom Lescano en el Nacional de Mayores

Shalom Lescano cerró tres semanas de intensa competencia con un destacado tercer puesto en los 3000 metros con obstáculos del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Pista y Campo, disputado este domingo en el Estadio Jorge Newbery de Rosario, Santa Fe.

La atleta tuvo una nueva actuación sobresaliente al conseguir subirse al podio y quedarse con la medalla de bronce en una de las pruebas más exigentes del atletismo.

La jornada se presentó con condiciones agradables y poco viento, permitiendo que la competencia se desarrollara con normalidad. Para Shalom, sin embargo, el desafío era aún mayor, teniendo en cuenta el desgaste acumulado luego de tres semanas consecutivas de viajes y competencias.

En la prueba de 3000 metros con obstáculos, Lescano sostuvo un buen desempeño durante gran parte de la carrera y se mantuvo en la lucha por los primeros lugares. Ya en los metros finales, el cansancio comenzó a hacerse sentir y sus rivales lograron superarla, relegándola al tercer puesto.

Aun así, el resultado adquiere un valor especial por el contexto en el que fue conseguido. Cerrar estas tres semanas competitivas con una medalla de bronce en un Campeonato Nacional de Mayores representa un logro más que meritorio para la atleta.