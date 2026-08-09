La Libertad Avanza pidió avanzar con la reiterancia en el Código Procesal Penal bonaerense

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el tratamiento y aprobación de las iniciativas que proponen incorporar el instituto de la reiterancia al Código Procesal Penal bonaerense.

La propuesta busca que los jueces puedan considerar la existencia de múltiples procesos penales en trámite al momento de resolver sobre medidas cautelares y excarcelaciones, siempre dentro del marco establecido por la Constitución Nacional, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Según los fundamentos del proyecto, la normativa vigente no permitiría valorar de manera suficiente la sucesión de causas penales que puede registrar una misma persona. Desde LLA sostienen que la incorporación de la reiterancia permitiría sumar un elemento para evaluar el riesgo procesal y determinar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, si corresponde disponer medidas cautelares más estrictas.

Desde el bloque impulsor remarcaron que la iniciativa no contempla la creación de nuevos delitos ni un aumento de penas. También señalaron que no elimina la presunción de inocencia ni establece prisiones preventivas de manera automática.

En ese sentido, explicaron que el objetivo es ampliar las herramientas disponibles para los magistrados al momento de tomar decisiones frente a personas que aparecen involucradas de manera reiterada en distintos procesos penales.

El planteo ante la Legislatura

Los concejales de La Libertad Avanza vincularon la iniciativa con la preocupación existente por la inseguridad y plantearon la necesidad de revisar las herramientas con las que cuenta el sistema judicial bonaerense.

El proyecto sostiene que se debe buscar un equilibrio entre las garantías constitucionales de las personas imputadas y la protección de las víctimas y de la comunidad.

La propuesta también hace referencia a las reformas impulsadas en el ámbito federal en materia de reiterancia y plantea que la provincia de Buenos Aires avance en una adecuación de su legislación procesal.

Además, el proyecto contempla remitir el pedido al gobernador bonaerense, a las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado provincial, a los presidentes de los distintos bloques legislativos y a los representantes de la Quinta Sección Electoral.

El objetivo es solicitar que el tratamiento parlamentario de estas iniciativas tenga carácter prioritario.

De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza busca que Balcarce se incorpore al reclamo por una reforma que, según sostienen sus impulsores, permitiría fortalecer las herramientas judiciales frente a la reiteración de hechos delictivos y generar una respuesta institucional ante una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos: la inseguridad.