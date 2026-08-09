El PJ de Balcarce reunió a su militancia en una cena y busca fortalecer su espacio

El Partido Justicialista de Balcarce volvió a reunir a su militancia el pasado viernes con una cena que convocó a una importante cantidad de afiliados, afiliadas, simpatizantes y dirigentes en la sede partidaria.

La jornada permitió volver a ver la casa del PJ colmada y se presentó como una muestra de participación y acompañamiento a la nueva conducción del espacio.

El presidente del Partido Justicialista local, Sergio Aranaga, destacó el encuentro y señaló que la sede partidaria estuvo llena “no solamente de personas, sino también de sueños, convicciones y ganas de construir colectivamente”.

Desde la conducción del PJ remarcaron que la convocatoria forma parte del camino que comenzó a transitar el partido, con el objetivo de consolidar un espacio “abierto, participativo, organizado y profundamente comprometido” con la realidad de los vecinos de Balcarce.

Asimismo, agradecieron a quienes colaboraron con la organización de la cena, a quienes adquirieron sus tarjetas y a todos los afiliados y simpatizantes que se acercaron a participar.

En ese marco, desde el justicialismo local destacaron la importancia de recuperar los espacios de encuentro y participación de la militancia, con la mirada puesta en fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos políticos.

“La esperanza vuelve a caminar por nuestras calles”, expresaron desde el PJ, al tiempo que aseguraron que el Partido Justicialista de Balcarce “está de pie, está unido y vuelve a abrir sus puertas” a quienes quieran sumarse a la construcción de un “Balcarce próspero”.