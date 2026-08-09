PAMI redistribuye a sus afiliados tras la baja del Sanatorio Belgrano como prestador

El Sanatorio Belgrano de Mar del Plata dejó de prestar servicios para PAMI luego de que la institución resolviera darse de baja como prestador de la obra social.

A partir de esta decisión, comenzó un proceso de reorganización mediante el cual los afiliados que tenían asignado el establecimiento están siendo redistribuidos entre otros prestadores de salud de la ciudad.

El sanatorio contaba con alrededor de 8.000 afiliados de PAMI asignados. En paralelo, los últimos pacientes de la obra social que permanecían internados en el Sanatorio Belgrano ya comenzaron a ser trasladados hacia los nuevos centros de atención.

Desde el sistema de salud se lleva adelante el proceso de reorganización con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados y evitar interrupciones en la atención.

La medida genera un nuevo escenario para los beneficiarios de PAMI en Mar del Plata, quienes deberán continuar su atención en los establecimientos que les sean asignados dentro de la nueva distribución.