El quirófano móvil de Zoonosis continúa esta semana en el Obrador Municipal

El quirófano móvil de Zoonosis continuará durante esta semana brindando atención a vecinos y vecinas en inmediaciones del Obrador Municipal, ubicado en avenida Centenario y calle 49, junto al estadio “General Balcarce”.

La unidad, dependiente de la Dirección de Inspección General, mantendrá en ese punto las prestaciones habituales destinadas a perros y gatos, entre ellas castraciones y vacunación antirrábica.

Desde el área municipal recordaron la importancia de concurrir con las mascotas respetando las indicaciones establecidas para cada una de las intervenciones. El cumplimiento de estas pautas permite facilitar la tarea del personal y garantizar las condiciones adecuadas para llevar adelante los procedimientos.

De esta manera, el servicio de Zoonosis mantendrá durante los próximos días su presencia en el mismo punto de atención, acercando a la comunidad el acceso a prácticas destinadas a promover el cuidado y la salud de los animales.