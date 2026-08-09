El Concejo Deliberante volverá a reunir a autoridades para analizar la situación de seguridad

La reunión de trabajo convocada en el Concejo Deliberante para abordar la situación de seguridad en el partido de Balcarce se concretará, en principio, este lunes a las 18:30, luego de la postergación del encuentro que estaba previsto para el jueves.

La convocatoria tiene como objetivo analizar el escenario actual en materia de prevención del delito y avanzar en la coordinación de acciones frente a la creciente preocupación manifestada por distintos sectores de la comunidad.

Para que el encuentro pueda desarrollarse se aguarda la participación de representantes del Departamento Ejecutivo y de autoridades de la cúpula policial. Fueron citados el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el coordinador de Seguridad, Martín Luna; y la jefa de la Estación de Policía Comunal, comisario Ana Paula Nagore.

La reunión se llevará a cabo en un contexto marcado por distintos hechos de inseguridad registrados en Balcarce durante las últimas semanas, situación que derivó en una serie de encuentros entre autoridades, instituciones y representantes de la comunidad.

En paralelo, desde el Departamento Ejecutivo ya hicieron llegar al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el pedido de refuerzo de los recursos destinados a la prevención del delito en el distrito.

El encuentro en el Concejo Deliberante buscará poner en común la información disponible, evaluar las medidas que se vienen implementando y definir posibles acciones para reforzar la seguridad en el partido.