Retomaron las obras para el ensanche de avenida Centenario entre 55 y 63

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informó que durante los últimos días se retomaron los trabajos correspondientes al ensanche de avenida Centenario, en el tramo comprendido entre calles 55 y 63.

La intervención se lleva adelante mediante un convenio con la Provincia de Buenos Aires y bajo la modalidad de Administración municipal. El objetivo es extender la actual configuración de la avenida, que actualmente llega hasta calle 55, y dar continuidad a uno de los principales corredores de circulación de ese sector de Balcarce.

En esta etapa, los equipos municipales avanzan con las tareas de preparación y acondicionamiento del terreno, como paso previo a la ampliación de la calzada en dirección a calle 63. La obra contempla la conformación de una base de hormigón H30 a lo largo de toda la traza.

Además, el proyecto incluye el ensanche de ambas manos de circulación y la construcción de una rotonda de dimensiones reducidas en la intersección con calle 63. Esta intervención tendrá como finalidad ordenar el tránsito y facilitar el ingreso y egreso de los vecinos de la zona.

Desde la dependencia municipal señalaron que la continuidad de los trabajos permitirá mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulan por el sector y acompañar el crecimiento urbano que se viene registrando en este amplio sector de la ciudad.