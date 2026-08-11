Cuatro jóvenes talentos de Balcarce se preparan para representar a la ciudad en el Pre-Laborde

Los integrantes de la Escuela de Malambo “El Patrón” continúan con su preparación para representar a Balcarce en el Pre-Laborde, una instancia que representa un importante desafío y la posibilidad de cumplir un sueño para cuatro jóvenes talentos de nuestra ciudad: Álvaro Fernández, Lautaro Fernández, Gael Ávila y Aarón Acosta.

Los cuatro comparten la pasión por el malambo y vienen llevando adelante una intensa preparación para afrontar esta experiencia. Detrás de cada presentación se encuentran numerosas horas de ensayo, compromiso y dedicación, acompañados de manera permanente por sus familias.

En la jornada de ayer, los jóvenes fueron recibidos por el intendente Esteban Reino en el Palacio Municipal. Durante el encuentro pudieron compartir detalles de la preparación que vienen realizando y posteriormente ofrecieron una demostración de malambo en el hall de la Municipalidad, ante autoridades, trabajadores y vecinos.

Peña solidaria para colaborar con el viaje

Con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos del viaje, entre ellos pasajes, alojamiento y estadía, este viernes 14 de agosto se realizará una Peña Solidaria en la Pulpería “Carlos Máximo Cabrera”.

La actividad comenzará a las 18 con un seminario de zamba a cargo de Mariano Ibargüengoitía y Natalia Lüscher. Luego, desde las 21.30, se dará inicio a la peña, que contará con la participación de artistas locales, un contrapunto de malambistas bonaerenses y la presentación de “El Diablito” Martínez, además de otras propuestas que se incorporarán durante la noche.

La jornada será una oportunidad para disfrutar de la música, la danza y las tradiciones, pero también para acompañar a Álvaro, Lautaro, Gael y Aarón en el camino hacia una meta que los entusiasma y que representa a toda una comunidad.

La invitación está abierta a todos los vecinos que quieran participar y colaborar con el viaje de los cuatro jóvenes representantes de la Escuela de Malambo “El Patrón”.