Toledo abonó solo el 40% de los salarios y crece el conflicto: en Balcarce la sucursal permanece abierta

La empresa Toledo atraviesa un conflicto laboral por el pago incompleto de los salarios correspondientes a julio. La firma abonó hasta el momento solamente el 40% de los haberes a sus más de 1.700 empleados, mientras que en distintas localidades comenzaron a desarrollarse medidas de fuerza.

En Balcarce, la sucursal ubicada sobre avenida Kelly, entre 21 y 23, permanece abierta y funcionando con normalidad, sin que hasta el momento se hayan registrado medidas de fuerza como las que tienen lugar en Mar del Plata y otras localidades.

Según pudo saber Radio Puntonueve, el conflicto tiene actualmente un mayor impacto en Mar del Plata debido a la presencia y actividad sindical. No obstante, esta situación no descarta que puedan surgir novedades en Balcarce durante las próximas horas, en caso de que no se avance en la regularización de los salarios.

La situación se agravó luego de que la empresa confirmara, tras una audiencia formal en el Ministerio de Trabajo, que el 60% restante de los salarios de julio será postergado y recién comenzaría a abonarse a partir del 18 de agosto.

Mientras tanto, en distintas sucursales se llevan adelante asambleas permanentes y quites de colaboración. Algunas permanecen con las persianas bajas o presentan una atención prácticamente interrumpida.

El Sindicato de Empleados de Comercio (SECZA) y trabajadores rurales nucleados en UATRE se encuentran en estado de alerta y movilización, mientras que también crecen las expresiones de reclamo en redes sociales bajo la consigna “Toledo, pagá lo que debés”.

Desde la conducción gremial advirtieron que, si la empresa no regulariza de manera inmediata el pago total de los salarios, podrían endurecerse las medidas de fuerza directas en las distintas sucursales.

Por el momento, en Balcarce la actividad comercial continúa, aunque la evolución del conflicto podría generar cambios en las próximas horas.