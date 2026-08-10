Subasta pública: dos terrenos fueron adjudicados

La Municipalidad llevó adelante esta mañana una nueva subasta de terrenos en la Casa del Bicentenario, con la participación del asesor legal César Romera y del director de Regularización Dominial, Sergio Garitta.

Durante la jornada fueron ofrecidos distintos lotes de propiedad municipal. Dos de ellos encontraron compradores, mientras que los restantes lotes quedaron desiertos. Uno de los predios adjudicados se encuentra en la intersección de calles 16 y 37, donde se registró una puja entre los interesados, mientras que el ubicado en el barrio “Ismael Milán”, fue adquirido por el valor de la base establecida.

Desde el Municipio se consideró positivo el resultado alcanzado, teniendo en cuenta el actual contexto económico y las dificultades que atraviesa el mercado para este tipo de operaciones.

Los terrenos que no recibieron ofertas podrán ser incluidos en futuras convocatorias, aunque la administración municipal también tendrá la posibilidad de definir otro destino para esas parcelas, de acuerdo con las necesidades y proyectos que se determinen.

El acto contó además con la participación de los martilleros Silvia Menone, Horacio Fontana, Mariano Domínguez, Juan José Latorre, Natalio Gorrasi, Carolina Viana y Javier Raimundo.