Iniciaron los trabajos de repavimentación en avenida San Martín y calle 117

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos puso en marcha los trabajos de repavimentación en la intersección de avenida San Martín y calle 117, un sector estratégico para el acceso y egreso de la ciudad.

A raíz del desarrollo de la obra, la Dirección de Movilidad y Control Urbano informó que se producirán modificaciones en la circulación vehicular en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transiten por el lugar y permitir el normal avance de las tareas.

El sector permanecerá debidamente señalizado con cartelería preventiva y orientativa. Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones instaladas y seguir las instrucciones de los agentes afectados al operativo de tránsito.

Las autoridades recomendaron, además, extremar las precauciones al transitar por el sector mientras se desarrollen los trabajos.