Buenos resultados de taekwondistas locales

Integrantes de la Escuela de Taekwondo que dirige el profesor Sergio Malena y que realizan sus entrenamientos en la Asociación Italiana obtuvieron muy buenos resultados durante un torneo regional.

Se desarrolló el pasado fin de semana la Copa “Ciudad de Villa Gesell” organizada y fiscalizada por la Academia Superior de Taekwondo local.

Nicolás Carluchi categoría cinturones Negros, obtuvo medalla de plata en lucha; al igual que Joaquín Landaburu pero en categoría cinturones Azules y Rojos, y Thiago Ponce se quedó con el oro en formas y lucha de la categoría cinturones Blancos, Blanco punta amarilla y Amarillos.