El “Club después del cole” celebró sus primeros diez años con una jornada recreativa

El “Club después del cole” celebró sus primeros diez años de trayectoria con una jornada especial que reunió a más de 260 niños, adolescentes, familias, profesores y personas que formaron parte de la historia del programa.

El encuentro se desarrolló el viernes 11 de septiembre, de 14.45 a 17.30, en el Complejo Polideportivo Municipal. La propuesta, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo como objetivo compartir una tarde de juegos y recreación y recuperar el espíritu que caracteriza al programa desde sus comienzos.

La jornada también permitió el reencuentro con profesores que pasaron por el espacio durante estos diez años y que acompañaron a distintas generaciones de chicos en las actividades.

“Cumplir diez años es mucho más que celebrar una fecha. Es celebrar toda una historia que se fue haciendo posible, abrazando a tantas infancias durante tanto tiempo y sabiendo que el Club las sigue acompañando y lo seguirá haciendo”, destacó Eliana Aragno, coordinadora del programa.

Una tarde de juegos y actividades

Entre las propuestas se destacó un laberinto de más de cien metros construido por los profesores entre los árboles del predio. También hubo juegos inflables, actividades recreativas, un taller de arte, un sector de disfraces y maquillaje artístico.

Este último espacio contó con la colaboración voluntaria de dos madres pertenecientes a las sedes “Integración” e “Hipólito Yrigoyen”, quienes prepararon diferentes propuestas para los más pequeños.

“Para nosotros, lo importante es poder jugar, encontrarse y sentirse parte. También es una forma de cuidar y acompañar a las infancias”, señaló Aragno.

Actualmente, el “Club después del cole” desarrolla sus actividades en las sedes “Integración”, “Gral. San Martín”, “Hipólito Yrigoyen”, CIC I y Colón-Belgrano. Además, extiende sus propuestas hasta San Agustín, donde los profesores concurren semanalmente.

Diez años de historia

Como parte de la celebración se armó un pequeño museo con fotografías, recuerdos, materiales e indumentaria utilizada durante las distintas etapas del programa, desde 2016 hasta la actualidad.

El espacio permitió repasar parte del recorrido realizado durante la última década y reencontrar momentos de la historia del programa junto a quienes participaron de ella.

“Fueron diez años de historias, aprendizajes, juegos y familias. También hubo aciertos y desaciertos, pero cada experiencia fue dejando una huella y nos llevó hasta donde hoy estamos. Nosotros decimos que estos son los primeros diez años de muchos y esperamos que así sea”, expresó la coordinadora.

El festejo contó con el acompañamiento de distintos colaboradores. El Pamperito preparó gratuitamente más de 200 bolsitas de pochoclos, Camila Leiva aportó una cabina de fotos y Marcelo de la Torre acompañó la jornada con música. También se ofrecieron panchos, papas y una cascada de chocolate de Sweet Candy Bar.

Desde la organización agradecieron al Complejo Polideportivo Municipal por brindar sus instalaciones, a las familias, profesores, colaboradores y funcionarios que acompañaron la celebración y a quienes hicieron posible la jornada.

“Seguiremos creciendo y abrigando todas las infancias que sea necesario abrigar en nuestra ciudad”, concluyó Aragno.