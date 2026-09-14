El PRO Balcarce se reunió con autoridades del Hospital Municipal

El concejal del PRO Edgar Foglia, junto a Carolina Gizzi y Diego Cerone, integrantes del PRO Balcarce, mantuvieron una reunión con el Dr. Javier Reino, director asociado del Hospital Municipal “Felipe A. Fossati”, para interiorizarse sobre distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del nosocomio.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la situación del único efector de salud de la ciudad, entre ellos el financiamiento del hospital, la deuda de las obras sociales y la situación del personal de planta y contratado.

También se dialogó sobre el funcionamiento de los diferentes pisos y servicios, las distintas especialidades, la atención de la guardia y el funcionamiento de la terapia intensiva.

Otro de los puntos tratados estuvo relacionado con los reclamos y denuncias que se presentan en el hospital, haciendo hincapié en el seguimiento de cada situación y en la búsqueda de respuestas.

Por otra parte, Reino brindó detalles sobre el avance de las obras de remodelación que se llevan adelante en el establecimiento y respondió a las consultas y sugerencias planteadas durante la reunión.

Desde el PRO Balcarce indicaron que, en una próxima visita, está previsto sumar al encuentro al Dr. Alejandro Cano, recientemente designado como director del Hospital Municipal “Felipe A. Fossati”.