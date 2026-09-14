Convocan a una reunión abierta por la presencia de perros en la vía pública

La Dirección de Inspección General y el área de Zoonosis convocaron a la comunidad a participar de una reunión abierta para abordar la problemática vinculada con la presencia de perros en la vía pública, especialmente en distintos sectores de la zona céntrica de Balcarce.

El encuentro se realizará el jueves 17 de septiembre, a las 9 horas, en la “Sala de los Intendentes”, y estará abierto a vecinos y representantes de instituciones interesados en aportar inquietudes, propuestas y alternativas relacionadas con esta situación.

Desde las áreas organizadoras señalaron que el objetivo es generar un espacio de diálogo y participación para intercambiar opiniones y analizar posibles acciones orientadas a mejorar la convivencia y promover el cuidado responsable de los animales.

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas e instituciones vinculadas con la temática que quieran participar y realizar sus aportes.