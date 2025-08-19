Cabaña Los Pinos realizará su remate número 40 este jueves 21

La cabaña Los Pinos, de Domingo R. y Néstor Scioli S.A., llevará a cabo este jueves 21 de agosto su remate número 40. El evento comenzará a las 13 horas, con un almuerzo previo, en el predio ferial de la Sociedad Rural local.

La venta estará a cargo de la consignataria Horacio San Martín y Cía. S.A., con el martillero Ricardo Arzoz.

En esta ocasión, el establecimiento ofrecerá 100 toros —80 Angus negros y colorados, y 20 Polled Hereford y Hereford—, además de 100 vaquillonas.

Cabaña Los Pinos cuenta con más de 40 años de trayectoria en el mejoramiento genético de las razas Angus y Polled Hereford.