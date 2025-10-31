Cambia de sitio el móvil de castraciones

El quirófano móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos se ubicará la próxima semana en el sector comprendido por calles 38 y 9, en cercanías de la Sociedad de Fomento “Veteranos de Malvinas”.

Las intervenciones se realizarán entre las 7 y las 9, mientras que la vacunación antirrábica se ofrecerá hasta las 12, respetando el mismo esquema horario que en jornadas anteriores. La atención continuará siendo por orden de llegada.

Para garantizar una práctica segura, los animales deberán cumplir con los siguientes requisitos: ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6, estar acompañados por una persona mayor de edad, y contar con collar, correa y manta para el postoperatorio. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en jaulas, mochilas o bolsos ventilados.

De este modo, el programa sigue acercando un servicio esencial a los distintos barrios, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.