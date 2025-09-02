Cambio de horarios en el Cementerio Municipal

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección del Cementerio, informa el nuevo horario de apertura y cierre de las puertas de la necrópolis que se producirá a partir del lunes 8 de septiembre.

De lunes a viernes la atención al público se inicia a las 7 y los sábados, domingos y feriados a las 8. En tanto, el horario de cierre se producirá en todos los casos a las 18.

Los servicios se atienden de lunes a sábados, de 8 a 11.30 y de 15.30 a 17.30. Los domingos y feriados se lleva a cabo de 8 a 11.30.