10.3 C
Balcarce
martes 2, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Cambio de horarios en el Cementerio Municipal

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección del Cementerio, informa el nuevo horario de apertura y cierre de las puertas de la necrópolis que se producirá a partir del lunes 8 de septiembre.

De lunes a viernes la atención al público se inicia a las 7 y los sábados, domingos y feriados a las 8. En tanto, el horario de cierre se producirá en todos los casos a las 18.

Los servicios se atienden de lunes a sábados, de 8 a 11.30 y de 15.30 a 17.30. Los domingos y feriados se lleva a cabo de 8 a 11.30.

0
36
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.