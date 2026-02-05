Cambios en la conducción de la Policía Comunal

En el marco de una reorganización interna de la fuerza, se produjeron cambios en la conducción de la Estación de Policía Comunal. El subcomisario Gastón Sánchez dejó su cargo como jefe de la dependencia tras una decisión personal y continuará cumpliendo funciones en la ciudad de Mar del Plata.

Según información oficial a la que accedió este medio, la nueva titular de la Estación de Policía Comunal es la subcomisario Ana Paula Nagore, quien hasta el momento se desempeñaba como jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, pasando ahora a ocupar un rol central dentro de la estructura de seguridad local.

A su vez, la subcomisario Débora Lorena Benítez asumió como nueva jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Benítez ya formaba parte de esa dependencia, donde se había desempeñado anteriormente como segunda jefa.

Por otra parte, el oficial principal Oscar Sebastián Villarruel tomó posesión como segundo jefe de la Estación de Policía Comunal. Villarruel cuenta con experiencia previa en el área de Operaciones de la Jefatura Comunal, entre otras funciones desarrolladas dentro de la fuerza.

En tanto, el comisario Catriel Eduardo Daniel Lemmo continúa cumpliendo tareas dentro de la Jefatura de la Policía Comunal, integrando el esquema de conducción vigente.

Estos cambios se dan con el objetivo de fortalecer el funcionamiento operativo y mejorar la coordinación en materia de prevención y seguridad en el distrito.