Cambios en la jefatura de la Policía Comunal: se va Senopolis

Este martes se concretará un relevo en la conducción de la Estación de Policía Comunal Balcarce. El comisario Catriel Eduardo Daniel Lemmo será designado como nuevo Jefe Comunal, en reemplazo de Ariel Senopolis, quien había asumido esa función en julio de 2024.

Lemmo llega a Balcarce tras desempeñarse como secretario de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, con sede en Mar del Plata. Cuenta con 28 años de servicio en la fuerza, es abogado, profesor universitario y docente de la Escuela de Policía. Entre 2016 y 2017 se desempeñó como jefe del Gabinete de Delitos Culposos y miembro del Gabinete de Secuestros Extorsivos en Mar del Plata.

La designación se enmarca en una serie de movimientos internos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, orientados a renovar las jefaturas distritales dentro de la Superintendencia Región Atlántica II.

Ariel Senopolis dejará el cargo tras poco más de un año y cuatro meses de gestión al frente de la fuerza local, período en el que encabezó distintos operativos y coordinó acciones conjuntas con la SubDDI, el CPR y el Centro de Monitoreo Municipal.

El cambio de mando se formalizará durante un acto interno, con la presencia de autoridades municipales, en la sede de la Estación de Policía Comunal Balcarce.