Camila Peralta: de Balcarce a Netflix y con “Suavecita” en el Teatro Municipal

La actriz balcarceña Camila Peralta atraviesa un momento de gran actividad artística, con proyectos tanto en teatro como en televisión. Protagonista de la serie “En el barro”, una de las más vistas en la plataforma Netflix, también integra el elenco de la obra teatral “Suavecita”, que se presentará en Balcarce el próximo 27 de septiembre en el Teatro Municipal Luis Conti.

En diálogo con Puntonueve, Peralta relató cómo el trabajo sostenido en el teatro independiente fue abriéndole puertas en el ámbito profesional: “Suavecita fue un poco el trampolín para este presente. Es una obra que empezó en un espacio pequeño y hoy se presenta en una sala de 600 localidades sobre la avenida Corrientes. A partir de ahí surgieron contactos y llamados para otros proyectos”, explicó.

Sobre la función que dará en su ciudad natal, la actriz reconoció que será una experiencia distinta: “Me da más nervios que nada. Me han visto productores y gente del ambiente, pero que me vea mi familia, mis amigos y conocidos es mucho más fuerte. Es la primera vez que actúo en mi ciudad y vamos a viajar con todo el equipo de la obra, unas 11 o 12 personas. Me encantaría que los vecinos me acompañen”.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la boletería del Teatro Municipal como en la plataforma alternativateatral.com.

“En el barro”, un salto en la carrera

Peralta también hizo referencia a su participación en la serie producida por Sebastián Ortega: “Fue una alegría enorme quedar en el casting. Compartí escenas con actrices y actores que admiro como Juana Molina, Rita Cortese y otros con quienes no había trabajado. Filmamos dos temporadas seguidas, con jornadas de hasta 12 horas en los estudios. Mi personaje tiene un crecimiento importante en la segunda temporada, que saldrá en enero”.

Actualmente, la actriz se encuentra filmando “Gordon”, otra producción de Netflix basada en hechos reales de los años 70. En el elenco figuran Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, actor de La sociedad de la nieve, y otras figuras reconocidas. “Llevamos más de un mes de rodaje, con escenas en la Facultad de Derecho y distintas locaciones. Es una mega producción, muy exigente, pero la estoy disfrutando mucho”, comentó.

“Siempre supe que me iba a dedicar a esto. Trabajé mucho para llegar a este momento, con esfuerzo personal y acompañamiento familiar. Soy consciente de que en la actuación hay etapas de abundancia y otras de sequía, por eso ahora trato de aprovechar y darlo todo”.

Finalmente, dejó un mensaje para la comunidad balcarceña: “Me siento orgullosa de ser de Balcarce. Cada vez que puedo, regreso a visitar a mi familia. Llevar mi trabajo a mi ciudad es muy especial y quiero compartirlo con todos”.